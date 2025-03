Leggere Lolita a Teheran, l’incontro

"Leggere Lolita a Teheran" è l’incontro in programma venerdì alle 16.30 alla biblioteca Mozzi Borgetti, parte delle iniziative del mese che celebra la Giornata internazionale della donna. Dopo il flash mob dell’8 marzo 2023 in piazza Vittorio Veneto – organizzato dalla consigliera Sabrina De Padova per esprimere solidarietà alla popolazione iraniana, che in quel periodo stava protestando dopo la morte di Mahsa Amini, uccisa per aver avuto una ciocca di capelli fuori dal velo – si torna a discutere della situazione delle donne con il film "Leggere Lolita a Teheran", uscito nei cinema lo scorso novembre e tratto dall’omonimo libro autobiografico di Azar Nafisi. Ospiti di venerdì saranno la produttrice del film Marica Stocchi, Ines Corti, docente Unimc, Mojtaba Sadeghi, esperto della cultura iraniana, e Bahar Ghaempanah, testimone iraniana.