Leggere per rielaborare un lutto

Proseguono gli appuntamenti di auto mutuo aiuto per la rielaborazione del lutto con il gruppo "Coccinelle in volo"". Il nuovo incontro si terrà oggi alle 21 al centro culturale Fonti di San Lorenzo con la psicologa psicoterapeuta Francesca Guzzini e si parlerà della ’libroterapia’ che ha lo scopo di fornire un sostegno psicologico attraverso la lettura di libri selezionati. La serie di incontri, la cui partecipazione è volontaria e gratuita, è organizzata dall’associazione Auto Mutuo Aiuto Macerata ODV in collaborazione con il centro culturale Fonti di San Lorenzo e rappresenta un momento di supporto, incoraggiamento, scambio di informazioni e strategie per fronteggiare le difficoltà. Le riunioni durano circa un’ora e mezza, con dodici partecipanti al massimo, così che tutti possano prendere la parola, oltre ad ascoltare gli altri.