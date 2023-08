Leggi e regolamenti, il Pd ricorre alla Prefettura

"Una giunta che nega i diritti dell’opposizione disprezza anche i cittadini. Ora, alla Prefettura di Macerata chiediamo di intervenire per ripristinare le condizioni minime dovute di rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali". Lo afferma, tramite un comunicato, il circolo locale del Pd che attacca così l’amministrazione di Potenza Picena. "Spiace constatarlo, ma il Comune non è più in grado di rispettare nemmeno le più basilari leggi del proprio funzionamento – scrivono i dem –. Il testo unico degli enti locali, così come il regolamento comunale, disciplina che alle interrogazioni a risposta scritta presentata dai consiglieri comunali, il sindaco o gli assessori suoi delegati debbano rispondere entro 30 giorni. Il Pd, a giugno ha inviato al protocollo generale del Comune due interrogazioni a risposta scritta: una il 22 con richiesta di chiarimenti in merito alla gestione del verde pubblico e del decoro urbano e l’altra il 30 per avere aggiornamenti riguardo l’annosa vicenda ‘Pozzo Morotti’ e per conoscere gli sviluppi dell’ultimo incarico legale dato in merito". Tuttavia, aggiunge il Pd, "a tutt’oggi nessuna risposta. Poiché l’ente non può esimersi dal dare risposta nei tempi previsti, ad amministratori e dirigenti del nostro Comune diciamo che questo modo di governare la pubblica amministrazione non è accettabile, oltreché fuori dal rispetto delle leggi".