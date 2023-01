Leggi razziali, focus con il Partito democratico Confronto in via Spalato tra Grasso e Mattucci

Venerdì, alle 21.15 nella sede del Pd in via Spalato 6, in occasione della "Giornata della memoria" si terrà la presentazione del volume "Contro le leggi razziali. Benedetto Croce e la lettera di Antonio De Ferrariis ‘Galateo sugli ebrei’". Interverrà l’autore del volume, Mirko Grasso, che si confronterà con Natascia Mattucci (Unimc). A introdurre la serata, che sarà trasmessa anche sulla pagina Facebook del partito, sarà la segretaria Ninfa Contigiani. Saranno disponibili anche delle copie del libro.