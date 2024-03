"Leggo per legittima difesa". Bimbi e ragazzi protagonisti

Partirà oggi "Leggo per legittima difesa", e cioè l’iniziativa rivolta a tutti i bambini e ragazzi (da 0 a 14 anni) e organizzata dell’associazione Mente e Corpo in Movimento, Caffè dello Sport e Trifit Potenza Picena, con il patrocinio del Comune. Il tutto si compone di ben quattro appuntamenti. E il primo ci sarà questo pomeriggio (alle 16) nella sede di Mente e Corpo in Movimento, a Potenza Picena, in cui i partecipanti saranno divisi in quattro gruppi per fasce di età 0-3 anni, 3-6 anni, 6-10 anni e 11-14 anni. Non a caso, "Leggo per legittima difesa" è stato ideato con lo scopo di trasmettere la cultura del libro fin dai primi mesi di vita dei bambini, e quindi di mettere in risalto i benefici della lettura ad alta voce e le risonanze cognitive e relazionali.

Sempre l’iniziativa è dedicata a tutti i piccoli lettori e vuole portare avanti e sostenere i progetti "Letture Animate" e "Birbo chi Legge", promossi fino allo scorso anno dalla biblioteca di Potenza Picena, ma ormai chiusa dal 31 dicembre e, a oggi, senza nessuna data certa sulla sua riapertura. Tutti gli appuntamenti sono gratuiti ed è gradita la prenotazione. Per info: 3496509873 (Marco), 3381604736 (Paolo) e 3341231417 (Paola).