Legionella in hotel, scatta la disinfezione

Non vogliono purtroppo fermarsi i contagi da legionella, a Porto Recanati. Un nuovo caso di infezione al batterio si è registrato infatti nella camera di un hotel, in zona Scossicci. Per questo motivo il sindaco Andrea Michelini ha dovuto emettere un’ordinanza, con la quale ha vietato l’uso di quella stanza che potrà tornare fruibile solo quando sarà stata effettuata la bonifica dell’impianto idrico. Non si tratta di un problema da sottovalutare, considerato che l’infezione, nelle forme più gravi, può persino portare alla morte.

Con questo nuovo episodio, salgono a nove i casi di legionella registrati negli ultimi cinque anni nelle strutture turistiche di Porto Recanati. L’ultimo risale appunto al 29 settembre, quando gli operatori dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata hanno svolto dei prelievi nella camera dell’albergo di Scossicci. I campioni sono stati analizzati in laboratorio ed è emerso che la contaminazione da legionella era partita dal lavabo e dalla doccia presenti nella stanza. Con i risultati delle analisi, venerdì l’azienda sanitaria ha mandato una comunicazione al Comune di Porto Recanati, che inevitabilmente ha dovuto prendere tutte le contromisure del caso, facendo scattare l’ordinanza.

"Si ordina di effettuare immediatamente disinfezione dell’impianto idrico con iperclorazione shock – si legge nell’atto a firma del sindaco Michelini –. E si raccomanda la sostituzione di giunti, filtri ai rubinetti, soffioni e tubi flessibili usurati alle docce, nonché di ogni altro elemento risultato positivo".

Oltre a ciò, recita ancora l’ordinanza, sarà necessario "interdire al pubblico la camera positiva per legionella" e bisognerà "inoltrare all’Azienda sanitaria territoriale il documento di valutazione del rischio legionella, sottoporre a revisione il documento ed effettuare un controllo microbiologico in autocontrollo dopo circa 48 ore dalla disinfezione".

In precedenza, il 15 settembre era stato segnalato un doppio caso di legionella che aveva riguardato due appartamenti situati entrambi nella stessa struttura ricettiva, in quel caso al centro di Porto Recanati. Anche qui era partita l’ordinanza del sindaco Michelini, che come da prassi aveva interdetto l’uso dei due locali e imposto la bonifica nell’impianto idrico.

Giorgio Giannaccini