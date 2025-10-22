Leguminaria fa il pieno di visitatori. Oltre 30mila presenze in tre giorni

Oltre 30mila persone nella tre giorni di Leguminaria, la festa che celebra ogni anno i principali patrimoni storici e culturali di Appignano: i legumi e la ceramica. I visitatori hanno animato le vie del borgo medioevale, degustando i legumi proposti in ricette antiche e tradizionali sui manufatti di ceramica artigianale, realizzati dai vasai appignanesi e come da tradizione, lasciati in omaggio agli ospiti delle numerose cantine.

Tra i quintali di legumi serviti dai figuranti in costume, il cece quercia, varietà in passato molto diffusa nelle Marche, ma che via via era andata quasi scomparendo e proprio grazie ai valenti agricoltori di Appignano è stata gradualmente reintrodotta, la lenticchia di Appignano e il fagiolo borlotto. Tra gli eventi più apprezzati, la mostra del concorso pittorico nazionale "Biennale - PitturAppignano 2025 diretto da David Migliozzi e organizzato dall’associazione AppCreativa con il Comune di Appignano sul tema "Magia tradizione evoluzione". Il concorso ha selezionato nei mesi scorsi trenta opere provenienti da tutta Italia e ha visto la vittoria del dipinto "Magia della Sibilla" dell’artista campano Antonio Altieri a cui sono andati i euro 1.200 del primo premio. Il secondo premio di 400 euro è andato all’opera "Entità a confronto fra magia e spiritualità" dell’artista maceratese Tiziana Fagiani. Il premio di ducento euro della giuria popolare, decretato dalle migliaia di visitatori della mostra, è stato vinto dall’artista lombardo Piergiorgio Noris, con la tela intitolata "Il papavero rosso".