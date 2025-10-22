Giocate a pallone
Giocate a pallone
Leguminaria fa il pieno di visitatori. Oltre 30mila presenze in tre giorni
22 ott 2025
LUCIA GENTILI
Cronaca
Leguminaria fa il pieno di visitatori. Oltre 30mila presenze in tre giorni

Oltre 30mila persone nella tre giorni di Leguminaria, la festa che celebra ogni anno i principali patrimoni storici e culturali di Appignano: i legumi e la ceramica. I visitatori hanno animato le vie del borgo medioevale, degustando i legumi proposti in ricette antiche e tradizionali sui manufatti di ceramica artigianale, realizzati dai vasai appignanesi e come da tradizione, lasciati in omaggio agli ospiti delle numerose cantine.

Tra i quintali di legumi serviti dai figuranti in costume, il cece quercia, varietà in passato molto diffusa nelle Marche, ma che via via era andata quasi scomparendo e proprio grazie ai valenti agricoltori di Appignano è stata gradualmente reintrodotta, la lenticchia di Appignano e il fagiolo borlotto. Tra gli eventi più apprezzati, la mostra del concorso pittorico nazionale "Biennale - PitturAppignano 2025 diretto da David Migliozzi e organizzato dall’associazione AppCreativa con il Comune di Appignano sul tema "Magia tradizione evoluzione". Il concorso ha selezionato nei mesi scorsi trenta opere provenienti da tutta Italia e ha visto la vittoria del dipinto "Magia della Sibilla" dell’artista campano Antonio Altieri a cui sono andati i euro 1.200 del primo premio. Il secondo premio di 400 euro è andato all’opera "Entità a confronto fra magia e spiritualità" dell’artista maceratese Tiziana Fagiani. Il premio di ducento euro della giuria popolare, decretato dalle migliaia di visitatori della mostra, è stato vinto dall’artista lombardo Piergiorgio Noris, con la tela intitolata "Il papavero rosso".

