"Leguminaria", innovazione e tradizione con l’Accademia italiana della cucina

Un connubio tra tradizione e innovazione nella cena ecumenica organizzata dall’Accademia italiana della cucina, delegazione di Macerata, ad Appignano, per "Leguminaria". Durante la serata, Maurizio Massi ha guidato i presenti in un viaggio alla scoperta delle proprietà nutrizionali e delle preparazioni tradizionali legate ai legumi, mentre gli studenti dell’Istituto alberghiero di Cingoli hanno preparato una serie di piatti a base di pesce e legumi. Il delegato dell’Accademia, Pierpaolo Simonelli, ha ringraziato chi ha contribuito al successo dell’appuntamento, in particolare il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, la presidente della Pro Loco, Mariella Carnevali, e i produttori locali, oltre che professori e studenti dell’alberghiero - i quali hanno conosciuto Simonetta Varnelli, discendente di Girolamo Varnelli, a cui è dedicata la loro scuola.