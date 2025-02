Lei ha le stampelle, l’aiutano i carabinieri

Con le stampelle era in difficoltà nel portare a casa la spesa, ma ha incontrato i carabinieri che l’hanno subito aiutata. Un gesto di umanità e vicinanza è stato fatto l’altra mattina dai carabinieri di Montecassiano, che erano impegnati in un servizio di controllo di routine. I militari hanno notato una donna in difficoltà all’uscita di un supermercato: con le stampelle dopo essersi sottoposta di recente a un intervento chirurgico, la donna non riusciva a spingere il pesante carrello della spesa. I carabinieri si sono prontamente fermati per offrirle il loro aiuto. Dopo aver verificato che la montecassianese non avesse nessuno che potesse darle una mano, i militari si sono occupati di trasportare la spesa e di accompagnarla fino alla sua abitazione. Una volta arrivati a destinazione, i carabinieri hanno aiutato la donna a portare la spesa all’interno dell’appartamento, permettendole così di sistemare il tutto con maggiore facilità e senza ulteriori sforzi. Un piccolo gesto che ha avuto un grande significato per la donna, che ha espresso profonda gratitudine nei confronti dei militari per la loro disponibilità e sensibilità. L’episodio dimostra ancora una volta come le forze dell’ordine non sono solo garanti della sicurezza, ma anche un punto di riferimento per la comunità, pronte a intervenire anche nelle piccole difficoltà quotidiane.