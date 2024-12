L’emergenza abitativa in città: "Pochi alloggi per gli studenti"

"Abbiamo circa 250 posti letto, ma riusciamo ad accogliere solo il 30% di chi fa richiesta. A Macerata, per vari motivi, la domanda abitativa supera di moltissimo l’offerta". Per i dieci anni dalla nascita, "Il Faro Housing" ha raccontato il suo operato. Costola de Il Faro, cooperativa sociale che si occupa di inclusione di persone disabili e offre servizi a famiglie, bambini e anziani, l’housing mette a disposizione in molte strutture in città alloggi per studenti, personale dell’università e quanti ne facciano richiesta, in collaborazione non solo con Unimc ma anche con l’ente regionale per il diritto allo studio, lo Sferisterio e l’ufficio di accoglienza degli studenti in Erasmus.

"Abbiamo 11 strutture a Macerata, che sono le residenze Rosso, Tanzi, Cincinelli e Villa Lauri, oltre agli appartamenti Cavour, Pancalducci, Roma e Stadio per gli studenti, mentre per i professori ci sono quelle al polo Bertelli e in via Crispi e la residenza Lombroso per gli studenti della Leopardi – spiega il coordinatore del Faro Housing Sergio De Carolis –, ma nonostante questo a Macerata le strutture, per ragioni come il terremoto e il Superbonus, non sono sufficienti ad accogliere tutti. Noi integriamo il lavoro dell’Erdis e abbiamo circa 900 richieste annue, che riusciamo a soddisfarne meno di un terzo". Per fare il punto sui servizi della cooperativa è intervenuto anche il presidente Marcello Naldini: "La nostra mission è aiutare i più fragili. Non solo: ci occupiamo anche di donne vittime di violenza, facciamo assistenza domiciliare per gli anziani e, con sportelli psicologici, ci occupiamo di bambini e famiglie. Vogliamo che la coabitazione sia opportunità di crescita per tutte le categorie; la piena inclusione, con i nostri 800 dipendenti, è il primo obiettivo". Il Faro Housing offre anche alloggi per brevi periodi, ad esempio per chi lavora allo Sferisterio o arriva in città per Musicultura. Al decennale del Faro Housing ha partecipato anche il rettore Unimc John McCourt, che ha sottolineato come vada superato il deficit di posti letto in città, che esiste da decenni: "Cercheremo di recuperare dei padiglioni a Villa Lauri, oltre che crearne di nuovi all’ex Banca d’Italia e in una struttura di via Piave. Abbiamo tra le altre residenze al Claudiani e al collegio Montessori; tutte funzionano bene, ma nonostante questo in città, con un’università che attira sempre di più studenti da altre regioni, non ci sono posti letto sufficienti". McCourt e De Carolis poi concordano su un fatto: "Va aperto un tavolo di lavoro che coinvolga vari enti cittadini per avere più trasporti". La vicesindaco Francesca D’Alessandro ha lasciato un messaggio di appoggio alla collaborazione tra Unimc e il Faro, evidenziando che "la cooperativa è un vero luogo di convivenza, scambio e arricchimento culturale, con Macerata che è un punto di riferimento per formazione, inclusione e crescita personale".