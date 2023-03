L’emergenza casa Ottocento famiglie in attesa di un tetto "A breve 398 alloggi"

di Franco Veroli

Tra attività straordinaria, ordinaria e ripristino degli alloggi sfitti, l’Erap di Macerata si appresta a mettere a disposizione dei comuni della provincia di Macerata 398 alloggi. Una quantità significativa, anche se nelle graduatorie comunali sono 806 coloro che aspirano ad avere assegnato un alloggio Erap. La maggior parte è concentrata nei quattro comuni della provincia individuati dalla Regione come "ad alta tensione abitativa", vale a dire Macerata (199), Civitanova (114), Recanati (77) e Potenza Picena (45). Il presidio Erap di Macerata (20 dipendenti in organico) gestisce 3.138 alloggi, 846 dei quali di proprietà dei Comuni, oltre a un centinaio di locali a uso diverso da abitazione. "Stiamo lavorando intensamente in più direzioni per dare risposte quanto più possibile tempestive alle esigenze del territorio", sottolinea il direttore Daniele Staffolani. "Nel breve medio periodo, solo per quel che riguarda l’attività ordinaria – spiega – a Macerata è prevista la realizzazione di 20 alloggi di edilizia sovvenzionataconvenzionata in via Valenti, con fondi per 2,1 milioni di euro e 12 alloggi di edilizia agevolata in via dell’Acquedotto, per altri 2,1 milioni di euro. Sono stati inoltre impegnati 2,7 milioni di euro, provenienti dalla vendita degli alloggi, per 12 alloggi di edilizia sovvenzionata a Collevario, quartiere dove è anche previsto il completamento del secondo stralcio dell’intervento di edilizia sociale comprendente 14 alloggi destinati ad anziani e disabili, per un importo di 1,4 milioni di euro. A Civitanova è in fase di completamento l’intervento di edilizia agevolata in via Risorgimento per 34 alloggi, per un importo di quasi 3 milioni di euro. I lavori sono ripresi dopo una sospensione dovuta a un notevole incremento del costo dei materiali e finiranno entro l’anno. Previsto anche un ulteriore intervento per 4 alloggi di edilizia sovvenzionata in via Verga, per un importo di 607mila euro".

Importanti i finanziamenti previsti per i progetti – approvati – nell’ambito del Piano nazionale complementare del Pnrr: 15 alloggi in via 30 giugno e alloggi in via Volta (4,34 milioni) a Civitanova, e 11 alloggi in via Risorgimento a Recanati (oltre 2 milioni di euro). Significativa l’opportunità di riqualificazione degli alloggi offerta dall’ecobonus. L’avviso pubblicato riguarda 5 lotti comprendenti, in totale, 174 edifici, per un importo complessivo di 98 milioni. "La riqualificazione riguarderà il patrimonio di quasi tutti i Comuni della provincia", evidenzia il direttore. "È prevista la riqualificazione di 28 edifici a Macerata per 313 alloggi, 14 edifici a Civitanova per 188 alloggi, 8 edifici a Recanati per 50 alloggi e 2 edifici a Tolentino per 16 alloggi". Per quanto riguarda la manutenzione, nel 2022 sono stati sistemati e resi disponibili 89 alloggi sfitti e spesi 800mila euro per gli interventi richiesti dagli inquilini o dai condomini (circa 400). "In questo contesto strategica è la messa in vendita in provincia di 1.674 alloggi, rispetto ai quali sono già pervenute – da dicembre – 276 manifestazioni di interesse". "Il piano delle alienazioni è strategico poiché con i relativi proventi sarà avviato il programma di riadattamento degli alloggi non utilizzabili per carenza di risorse per la manutenzione", sottolinea Saturnino Di Ruscio presidente Erap regionale.