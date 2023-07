L'emergenza urgenza agonizza, la politica deve dare risposte a breve termine

"Con molto stupore abbiamo appreso della sperimentazione del "doppio binario" attivata per la valutazione dei codici bianchi e verdi nei pronti soccorso di Civitanova e Macerata, modello che si vorrebbe estendere al resto della regione e che – a detta dell’assessore Saltamartini - dovrebbe risolvere la questione delle lunghe attese. Tutto ciò non tiene conto della carenza degli operatori sanitari, stanchi dei pesanti turni e, ancora una volta, di non vedere una svolta nella riorganizzazione del sistema in cui lavorano". E’ quanto sostiene Alessandra Moraca, segretario regionale del Sindacato medici italiani. Gli incentivi previsti per fare dei turni in più con risorse aggiuntive, poi, sono una soluzione temporanea, non risolutiva di un problema che va risolto alla radice, tenendo conto del fatto che per distinguere i codici innanzitutto servono più medici e infermieri. "Il notevole flusso di pazienti ai Pronti Soccorso è dovuto ad una carenza strutturale nel sistema organizzativo che va corretta quanto prima – prosegue la Moraca. Nelle Marche le criticità legate ai disservizi del sistema del 118, dei pronti soccorso e delle guardie mediche sono dovuti ad una distorsione del sistema che non è più in grado di rispondere alle richieste di salute perché da anni deficitario nel numero degli operatori sanitari e carente nel coordinamento delle diverse realtà ospedaliere e territoriali. Queste ultime, tra l’altro, non sono state neppure riviste per poter ridurre la pressione sugli ospedali dove i codici verdi e bianchi non dovrebbero neppure arrivare". Il Piano socio sanitario, poi, non indica alcuna soluzione per "l’agonizzante sistema dell’emergenza urgenza". "I marchigiani – conclude la segretaria Smi - attendono dalla politica risposte risolutive a breve termine, perché la salute è un diritto previsto dalla costituzione e, in quanto tale, va tutelato in ogni modo".