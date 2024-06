"L’energia e la determinazione per ripartire"

RECANATI

Francesco Fiordomo, 51 anni fra pochi giorni, sposato con Silvia e padre di due gemelli, giornalista e dipendente del Comune di Ancona, è il candidato sindaco della coalizione "Progetto civico".

Perché gli elettori recanatesi dovrebbero votarla?

"Se scelgono me, i miei concittadini faranno tornare Recanati protagonista svegliandola dalla sonnolenza e dall’approssimazione dell’ultimo periodo. Con Pepa si torna al passato, quello dei debiti, con gli stessi interpreti dell’amministrazione Corvatta-Bartomeoli e Mancinelli. Pepa non è il nuovo, è la foglia di fico del vecchio".

Dopo 15 anni di governo insieme si candida in contrapposizione al suo amico e collaboratore di sempre, Antonio Bravi: perché?

"Il progetto civico che sostiene la mia candidatura nasce in continuità con l’impegno che ci siamo presi con gli elettori nel 2019. Antonio è tornato con i partiti, noi siamo stati coerenti e abbiamo trovato sulla stessa strada altre tre liste. Non mi metto sullo stesso piano di chi insulta, denigra credendosi il depositario di una verità che è una colossale bugia, massimo rispetto per le scelte di ognuno. E guardiamo avanti, alla città, parliamo di progetti".

Punti di forza del programma: cosa fare da subito?

"Destra e sinistra si fanno l’occhietto e parlano di noi per denigrare. Noi parliamo della visione di città. Rilancio del centro con un utilizzo diverso del loggiato comunale e di spazi del palazzo: progetto concreto. Maggiore attenzione per le periferie. Una nuova struttura per anziani, disabilità, Alzheimer, sportello antiviolenza, autismo: un Buttari recanatese, da realizzare con un progetto pubblico-privato, per le persone fragili. Progetto concreto. Sicurezza, potenziando la videosorveglianza e tornando ai servizi serali e notturni della polizia locale. Famiglie, partendo dai centri estivi e dal doposcuola".

Chiudiamo con un appello al voto.

"Fiordomo è stato il sindaco dei fatti, delle realizzazioni, del rilancio della città, dei milioni di euro intercettati per rendere Recanati più bella. Fiordomo ha una storia, competenza e conoscenza del Comune, ma ha anche una proiezione futura reale, perché le cose le ha fatte e le farà ancora. Ho l’energia e la determinazione giuste per ripartire. Sono poi i giovani a trasmettermi entusiasmo e voglia di fare. Ripartiamo da Nicola Pigini e dalla richiesta che gli ho rivolto di essere il riferimento di Recanati per l’organizzazione di eventi per i giovani, e non solo, vista la sua capacità di coinvolgere tutte le generazioni".

Asterio Tubaldi