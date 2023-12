L’Entella si prende il regalo di Natale. Recanatese: le luci restano spente

Recanatese

0

Entella

1

RECANATESE : Meli; Veltri (26’st Qucquarelli), Ferrante, Peretti, Longobardi; Ferretti (1’st Egharevba), Prisco (16’st Lipari), Morrone (1’st Raparo), Carpani; Sbaffo, Melchiorri. A disp. Mascolo, Giampaolo, Pesaresi, Topa, Elbazar. All. G. Pagliari.

VIRTUS ENTELLA: De Lucia; Manzi, Bonini, Parodi; Zappella, Corbari, Petermann (28’st Tascone), Lipani, Di Mario (33’st Sadiki); Tomaselli, Faggioli. A disp. Paroni, Garoni, Cecchini, Meazzi, Clemenza, Banfi, Djabi, Lancini, Mosti. All. Gallo.

Arbitro: Nigro di Prato.

Rete: 16’ pt Parodi.

Note: spettatori 345 (8 gli ospiti). Recupero: 0’ pt, 5’ st. Angoli 3-10. Ammoniti Di Mario e Carpani.

RECANATI

Per regalarsi un Natale sportivamente felice serviva una prestazione diversa: invece in una delle sue prove più opache di questa stagione la Recanatese esce a mani vuote con l’Entella ed arriva alla pausa con una classifica ancora confortante, ma con prospettive non del tutto rassicuranti. Partita sottotono, per larghi tratti, dei ragazzi di Pagliari che appaiono anche stanchi e stranamente poco lucidi, per non dire nervosi. C’è poi il discorso, urgentemente da affrontare in sede di mercato, di una difesa che va rafforzata, puntellata e rigenerata.

Primo tempo di sofferenza dei giallorossi che non riescono proprio ad esprimere il proprio gioco. L’Entella non fa molto ma passa in vantaggio appena superato il quarto d’ora: su schema di corner, palla col contagiri messa in area da Petermann ed in area sceglie bene il tempo capitan Parodi, non proprio un gigante che insacca da pochi passi. Non c’è sostanzialmente reazione e dopo un buon cross messo al centro da Sbaffo con Carpani anticipato da De Lucia, serve il tempismo di Meli per "neutralizzare" Tomaselli lanciato in velocità con una ripartenza micidiale. Liguri "in controllo": ancora Tomaselli a scorrazzare sulla sinistra, sfera per Lipani che si gira benissimo ma da ottima posizione non inquadra lo specchio. La lunga sequenza dei corner genera sempre problemi ai padroni di casa ed al 40’ è Di Mario ad essere provvidenzialmente "contenuto" in angolo da una deviazione. L’unico vero squillo della Recanatese arriva nell’azione successiva dove Sbaffo è magistrale a smarcare Carpani il cui diagonale viene comunque bloccato da un portiere esperto come Di Lucia. Pagliari prova a mischiare le carte per cambiare l’inerzia ma la chance vera è per il raddoppio ospite ancora con lo sgusciante Tomaselli che va via che è un piacere con Meli che in modo superbo riesce a tenere in piedi la "baracca". Guizzo di Lipari pochi istanti dopo con Petermann bravissimo a deviare in angolo. Almeno adesso il piglio è quello giusto anche se è durissima trovare spazi con una retroguardia che fa quadrato attorno a Manzi, Bonini e Parodi. Ci si prova palla a terra, ci si prova con lanci lunghi ma l’opportunità ce l’ha Melchiorri, grazie ad un ruzzolone di un difensore ma viene gettata alle ortiche ciabattando fuori la conclusione.

Andrea Verdolini