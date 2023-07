Leo Pari in concerto al Fool festival Presenta il nuovo album "Amundsen"

Leo Pari in concerto oggi al Fool festival di Morrovalle: torna con un nuovo album di inediti, il nono della sua discografia, intitolato "Amundsen". L’album inaugura un nuovo capitolo che si aggiunge alla lunga discografia dell’autore, produttore e musicista che, oltre alle pubblicazioni soliste, vanta molte collaborazioni che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico come il lungo sodalizio con i Thegiornalisti e il lavoro come autore e produttore per artisti come Simone Cristicchi (suoi i testi di ‘Vorrei cantare come Biagio’ e ‘La prima volta che sono morto’), Francesco Renga, Elodie, Gazzelle, Malika Ayane, Tiromancino, Galeffi, Niccolò Fabi, che hanno richiesto a vario titolo la sua sensibilità e la sua penna. Con "Amundsen", Leo Pari intesse un nuovo percorso in 10 tappe, un intenso racconto di ricerca e di scoperta, ispirato alla figura del grande esploratore norvegese Roald Amundsen (famoso per le sue imprese in territori polari) consegnando il raccolto di un lungo viaggio verso l’esplorazione più profonda e difficile: quella di se stessi. Il disco è stato anticipato dal brano e videoclip "Roma Est". Leggendo la storia di quest’esploratore "ho percepito molte analogie tra la sua vita e il percorso mentale e spirituale che stavo affrontando nella stesura di questo album – così Leo Pari racconta la genesi del suo ‘Amundsen’ –. Mi sono reso conto che anche io stavo affrontando un viaggio lungo, forse il più doloroso e difficile di sempre. Senza macchina, aereo o treno, forse anche senza muovermi, ho attraversato in solitaria le gelide vallate dell’Io, un continente ancora inesplorato e pieno di pericoli e paure. Percorrere i territori sconfinati della propria personalità è un po’ come attraversare l’Antartide con una slitta trainata da quattro cani, ti giochi tutto a ogni minuto che passa. A queste temperature i tempi si dilatano, le pulsazioni del cuore sono più lente, i tessuti si smagliano e la materia si confonde. Le regole non valgono più, si è soli con(tro) se stessi. Lì si ripensa ai tanti cicli della vita – riflette Leo Pari –, a quante persone diverse siamo stati, a volte anche nello stesso momento; abbiamo sbagliato e fatto cose giuste, ma abbiamo sempre avuto la forza di ripartire da zero. Lo zero è tutto e niente, è vita e morte allo stesso tempo, rinascita e abbandono, ciclicità, l’anello di una catena infinita di cui noi siamo solo una microscopica particella, è dna, è la perfezione dell’errore. Lo zero è il punto da cui riparto una volta ancora".

c. g.