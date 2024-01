Leombruni, 46mila euro di reddito complessivo

Relativamente alla pubblicazione dei redditi della giunta e dei consiglieri comunali uscita nei giorni scorsi sulle pagine del Carlino, la consigliera Romina Leombruni (Fratelli d’Italia) precisa che "il suo reddito complessivo è di 46mila euro", mentre nell’articolo (come peraltro riportato nel testo) "si è utilizzato il reddito imponibile (che ammonta a 20.796 euro, ndr) e non il reddito complessivo. Così non si considerano i redditi che sono tassati con la cedolare secca e con imposta sostitutiva dell’Irpef".