Leon si prende il primo round. Si deciderà tutto all’Eurosuole

Bogdanka Luk Lublin 3 Cucine Lube Civitanova 1

BOGDANKA LUK LUBLIN: Komenda 2, Sawicki 10, Leon 23, Grozdanov 6, Mc Carthy 10, Sasak 16, Hoss (L), Malinowski, Czyrek, Tuinstra. N.E. Nowakowski, Wachnik, Slotarski, Zajac. All. Botti.

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Chinenyeze 8, Loeppky 6, Boninfante 4, Lagumdzija 12, Podrascanin 6, Bottolo 12, Nikolov 13, Orduna, Poriya, Dirlic, Gargiulo, Bisotto. N.E. Tenorio. All. Medei.

Arbitri: Mark Jan Wijnstra (Ola) e Ramazan Cevik (Tur).

Parziali: 25-20 (26’), 22-25 (29’), 25-18 (27’), 26-24 (33’).

Note: Lublin battute sbagliate 21, ace 13, muri 13, ricezione 43% (perfetta 21%), attacco 49%; Lube bs 21, ace 6, muri 10, ricezione 43% (12%), attacco 44%.

Si complica anche la doppia finale di Challenge Cup per la Lube. Tre sere dopo il ko con Milano in gara1 dei playoff, i biancorossi vengono piegati 3-1 dal Lublino nella sfida di andata. Civitanova ha pagato la serata caldissima dei polacchi al servizio, ben 13 ace tutti di potenza, nonché errori evitabili nel quarto set. Acciuffare il tie-break sarebbe valso un importante punto in vista del ritorno di mercoledì. Ancora una volta Leon letale contro Medei (finali di Champions e Mondiale 2017), Mvp grazie a 23 punti con 6 ace e 4 muri.

Primo set. Leon fa subito capire che è in serata old style, prima battuta e ace, quindi nel giro successivo altri due e fuga 15-11. Entra Nikolov per Loeppky in grossa difficoltà in ricezione. I giallo-neri mantengono il vantaggio, la Lube riceve a 4 su Leon ma Wilfredo spara un altro ace e 24-20. Chiude Sasak.

Secondo set. Si riprende dopo addirittura 7 ace dei polacchi. Medei riparte con Nikolov, ma Lublino va 13-9. Si mette male, però proprio Nikolov trova punti con continuità e tiene a galla Civitanova. Il muro di Bottolo riporta la parità e ancora lui fa 18-19. Cruciale un block di Nikolov che vale il 21-22 e ancora lui, trascinante, fa 22-25.

Terzo set. Ci si aspetterebbe una Lube rinvigorita e invece 3 muri presi causano il 5-1. Sul turno in battuta di Leon il gap si allarga 11-4. Medei prova a cambiare i suoi, pure Bisotto per Balaso, ma ormai il set è andato. Nikolov è murato da Sasak, 24-17, sempre il figlio d’arte manda in rete dai 9 metri.

Quarto set. La Lube prova ad andar via, il solito Leon tuttavia ribalta la situazione. Civitanova più volte non capitalizza la palla del possibile +3 e c’è l’aggancio a 18. Boninfante inventa un ace corto beffando i rivali, poi Medei rimette Loeppky che però sbaglia due attacchi di fila ed è ancora parità a 21. Sasak schiaccia il 24-23, Podrascanin annulla. Ai vantaggi Bottolo manda sanguinosamente out una facile pipe, subito dopo riceve malino e Nikolov si piglia il muro a tre.