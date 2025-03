Leonardi e Gianfelici salutano la procura

Entrati in servizio nel 1987 a Camerino, dove hanno lavorato fino al 2013, ora si godranno la meritata pensione i cancellieri Orietta Leonardi ed Ernesto Gianfelici. Dopo il trasferimento in procura a Macerata, hanno lavorato rispettivamente come responsabile della segreteria istruttoria del sostituto procuratore Riccioni e come funzionario responsabile della segreteria istruttoria. Sempre professionali e disponibili, sono stati salutati con una grande festa da colleghi e magistrati, per i quali sono stati dei veri punti di riferimento.