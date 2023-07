Leonardi nominata nella commissione infanzia e adolescenza

La senatrice Elena Leonardi, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia e segretario della X Commissione del Senato “Sanità”, diventa membro della Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza.

"Una commissione molto importante - commenta - che ottimamente si inserisce nel solco dell’attività senatoriale che ho già svolto nella Commissione Sanità di cui sono segretario. Bambini e adolescenti, infatti, sono la popolazione che più di tutte ha sofferto i danni collaterali della pandemia e le iniziative promosse sin dalla consiliatura regionale, come il bonus per la psicologia scolastica nelle Marche, potranno ora essere rilanciate attraverso quest’organismo. Con responsabilità lavorerò per difendere e tutelare chi sarà il futuro della nostra Italia. Grazie al presidente del Senato, Ignazio La Russa, per avermi nominato in questa importante commissione".