Leonardo Sciascia e la giustizia, confronto all’Università nel centenario della nascita

In occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita di Leonardo Sciascia, dopodomani alle 17, alla sala conferenze del Dipartimento di Economia, in piazza Strambi, verrà presentato il volume "Ispezioni della terribilità. Leonardo Sciascia e la giustizia". All’incontro – organizzato da Università, Camera penale, Ordine degli avvocati, Comitato per il Centenario di Leonardo Sciascia e Macerata Racconta – parteciperanno i due curatori, i penalisti Lorenzo Zilletti e Salvatore Scuto. A discutere con loro ci saranno i docenti dell’Università di Macerata Francesco Gambino, Anton Giulio Mancino, Gianni di Cosimo e Roberto Acquaroli. Interverrà anche Roberta De Luca, del Comitato nazionale delle celebrazioni per il Centenario Sciasciano. Coordina l’avvocato Renato Coltorti, della Camera penale di Macerata.