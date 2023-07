Leoni: "Aumentare il numero di studenti"

di Lucia Gentili

"Far crescere l’università, incrementare il numero degli studenti e potenziare la capacità dell’ateneo di manifestare un’identità forte nella ricerca e nella didattica, mettendo al centro i pilastri: ambiente ed energia, salute e benessere, cultura, società, diritti e tecnologie". Sono gli obiettivi del prof Graziano Leoni, eletto rettore dell’università di Camerino per il sessennio 2023-2029.

Al suo fianco, come prorettore vicario, il prof Emanuele Tondi. Entreranno in carica il prossimo primo novembre. Jesino, 58 anni compiuti mercoledì (il giorno successivo all’elezione), ordinario di Tecnica delle costruzioni alla Scuola di architettura e design Unicam di Ascoli, Leoni è stato prorettore vicario dal novembre 2017, con delega alla ricostruzione. "Dedico questa mia esperienza a mio padre Fabio che faceva l’idraulico e se n’è andato tantissimi anni fa, quando non andavo ancora a scuola", dice.

Quali saranno le priorità del mandato?

"Ricerca, didattica e terza missione. Unicam conta attualmente 315 docenti e 256 unità di personale tecnico-amministrativo. Gli studenti sono circa 6.000 e salgono a 7.500 considerando quelli del terzo ciclo formativo (master). Grazie al Pnrr, abbiamo potuto assumere a tempo determinato una trentina di ricercatori. L’università è in crescita, ma vogliamo renderla sempre più attrattiva, sul territorio e verso gli stakeholders. Il rapporto ideale tra personale tecnico-amministrativo e docenti sarebbe di 1 a 1, ora siamo allo 0,8 (per l’incremento dei ricercatori col Pnrr). Puntiamo a riavvicinarlo a 1 ad aumentare il numero degli studenti, malgrado non ci sia una piena ricettività in città nel post-sisma. Siamo in una fase di transizione".

"Camerino è l’università", si dice sempre. È davvero così?

"Sì, è un dato di fatto. Al di là delle lungaggini nelle pratiche sisma, c’è futuro se entrambe le realtà vanno di pari passo. L’università è il punto di partenza e innesco nel riportare persone e servizi in centro; cosa che già in parte è avvenuta con la ricostruzione del Collegio Bongiovanni. Ecco perché è importante facilitare la ricostruzione privata (le case in centro storico venivano spesso affittate agli studenti)".

Lei è di Jesi e insegna a Ascoli. Le è stato fatto pesare il provenire da "fuori", campagna elettorale inclusa?

"Sono ad Unicam da 19 anni. Con gli abitanti e i docenti ho avuto modo di farmi conoscere; dopo il sisma ho passato l’80% del tempo a Camerino. Forse qualche dubbio è arrivato più da voci esterne che nei rapporti quotidiani. Tra colleghi è stato più immediato, col personale tecnico-amministrativo ho avuto modo di recuperare negli ultimi mesi conoscendoli più da vicino, c’è sintonia".

Il Tar, sul ricorso presentato dall’ex rettore e candidato non ammesso Flavio Corradini, si pronuncerà dopo il 20 settembre. Come la vive?

"Sinceramente non ho capito perché Corradini non abbia scelto un’alternativa, alla luce del gruppo docenti che si stava formando e dello statuto dell’ateneo (dove è specificato che il rettore "dura in carica sei anni e non è rieleggibile", ndr). Credo che il suo sia stato un passo azzardato. Ad ogni modo sono sereno, non mi preoccupo, per non distrarmi e vedremo come andrà il 20 settembre. Intanto continuo a lavorare".

La prima ordinanza speciale dell’ex commissario Legnini è stata per Unicam, circa 41 milioni di euro. A che punto siamo?

"È stata completata la progettazione esecutiva di tutti e sette gli edifici dell’ordinanza speciale, danneggiati dal sisma. Tre cantieri sono aperti, San Domenico, Palazzo Ribechi e le ex Magistrali (la segreteria studenti); per il Collegio Granelli è stata chiusa la gara, dobbiamo aprire il cantiere, i lavori sono già stati affidati. Bisogna emanare la gara per Collegio Fazzini e Palazzo Battibocca (progetti già validati); il progetto di Palazzo Ducale, monumento-simbolo della città con il suo quadriportico, è in corso di valutazione. Il bando dovrebbe uscire entro l’anno. Infine, extra ordinanza, stiamo chiudendo la gara per Santa Caterina, sede di veterinaria prima di Matelica. Dal 2016 ho dovuto gestire oltre 100 milioni di opere, considerando anche gli impianti sportivi".