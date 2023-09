Leopardi & Co", Genitori Preoccupati per le Riprese al "Gigli" di Recanati"

Finestre chiuse domani mattina alla scuola elementare "Beniamino Gigli" di Recanati, per via delle riprese dell’ormai annunciatissimo film "Leopardi & Co". Ma ciò ha già generato il malcontento di diversi genitori, molto preoccupati dal fatto che i loro bimbi potrebbero quel giorno patire il caldo in classe, viste le temperature ancora alte di fine estate. Infatti, ieri il dirigente scolastico Ermanno Bracalente ha spedito una circolare a tutte le famiglie degli alunni, spiegando che ci saranno queste limitazioni nella mattinata di giovedì. "Quel giorno saranno effettuate alcune riprese delle scene di un film all’interno del Chiostro di Sant’Agostino in un orario che va, orientativamente, dalle 8.30 alle 13 – scrive il preside Bracalente – . Pertanto nella fascia temporale indicata, per non interferire con le riprese, così come ci è stato formalmente chiesto, le campanelle dovranno essere disattivate, gli alunni non potranno fare la ricreazione nel chiostro, le finestre dovranno essere tenute chiuse e poi alunni e personale scolastico dovrebbero rimanere lontani dalle finestre". Però, questo non è andato giù ai tanti genitori dei piccoli studenti. "Così facendo, ci saranno 25 bambini per ogni classe rinchiusi in aula che non potranno aprire le finestre, nonostante faccia caldo e ci siano 30 gradi, solo per permettere le riprese di un film – sbotta uno di loro –. Ma è normale? Avrebbero potuto girare la pellicola nei giorni scorsi, quando la scuola era chiusa, non giovedì appena dopo la riapertura". Tuttavia, sempre nella circolare, il dirigente scolastico Bracalente ha aggiunto che si cercherà di far vivere "ai bambini con entusiasmo questa esperienza. Al termine delle riprese potrebbe essere concesso un breve incontro tra i tre attori (Geremy Irvine, Denise Tantucci e Paolo Calabresi), le comparse impegnate nelle scene e i bambini – ha illustrato Bracalente –. Il produttore ci ha assicurato il proprio impegno per creare questo momento. Per non interferire con le operazioni di sgombero del chiostro, una volta terminate le riprese, giovedì le lezioni terminano alle 13.05 solo per le due classi a tempo modulo. E i genitori potranno ritirare i propri figli all’interno del parcheggio coperto, vicino al punto di raccolta dei bambini che prendono il pulmino. Le insegnanti – conclude il preside Bracalente –, con l’ausilio dei collaboratori scolastici in servizio, accompagneranno a gruppi gli alunni con l’ascensore fino al parcheggio".