"Leopardi & Co", la città è un set cinematografico

di Antonio Tubaldi

L’infortunio della multa, firmata dagli ausiliari del traffico, ad un veicolo della produzione del film "Leopardi & Co", le cui riprese si svolgeranno a Recanati nel periodo 21 agosto-30 settembre, non si ripeterà più. Ci sarà, infatti, d’ora in poi la massima collaborazione amministrativa, tecnica, logistica e della Polizia Locale per permettere al meglio la realizzazione del film. È scritto nella delibera adottata dalla Giunta con la firma del sindaco Antonio Bravi e del vice segretario generale con la quale vengono stabiliti una serie di provvedimenti ad iniziare dalla concessione del patrocinio gratuito, con l’utilizzo del logo del Comune, da inserire nei titoli di coda o di testa del film con la dicitura: "Con il patrocinio del Comune di Recanati". Sarà premura dell’ente di produzione del film comunicare le date e le location con "il coinvolgimento di tutti i settori e i servizi del Comune di Recanati che, pertanto, saranno tenuti a dare la massima disponibilità e collaborazione per il raggiungimento del miglior risultato". Fra le autorizzazioni concesse anche quelle dell’occupazione gratuita del suolo pubblico; l’assistenza della polizia municipale; l’assistenza tecnica tramite personale comunale, ove possibile; la disponibilità dell’ufficio cultura per location, sedi comunali, casting e infine "l’uso dei locali degli ex uffici dell’Agenzia delle Entrate, al piano terra del palazzo comunale, che saranno adibiti a sede degli uffici della produzione Camaleo srl". I cittadini dovranno poi essere pronti ad affrontare gli inevitabili disagi derivanti dalla chiusura o blocco temporaneo del traffico, anche pedonale, con deviazione degli autoveicoli nei giorni delle riprese. Il personale della troupe e della produzione avrà il diritto, quindi, di godere del permesso di parcheggiare gli autoveicoli di servizio nei pressi, ove possibile, delle location designate alle riprese e presso gli allestimenti dei set, previa comunicazione alla Polizia Locale. Autorizzati inoltre, l’uso di spazi, individuati in collaborazione tra Area Tecnica e Vigili, necessari durante la lavorazione delle riprese per la preparazione degli attori e delle comparse e l’utilizzo e l’allaccio a forniture dei servizi esistenti. Nessuno dovrà poi allarmarsi se degli ambienti esterni saranno modificati per esigenze scenografiche e niente paura poi se si vedrà volare in cielo dei droni.