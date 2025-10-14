Leopardi diventa gourmet: il poeta a tavola

In occasione della prestigiosa fiera internazionale del turismo di Rimini, il sindaco di Recanati, Emanuele Pepa, ha presentato in anteprima un nuovo progetto destinato a valorizzare in modo innovativo il patrimonio culturale e gastronomico della città: "Leopardi Gourmet". Durante la sua visita, il primo cittadino ha avuto modo di confrontarsi con numerosi rappresentanti del settore, sottolineando la vitalità e la resilienza del comparto turistico italiano, anche in vista delle prossime stagioni turistiche nelle Marche.

Proprio in questo contesto di dialogo e progettualità, il sindaco Pepa ha proposto agli stakeholder turistici il nuovo evento "Leopardi Gourmet", che si terrà a Recanati il 15 e 16 novembre. Si tratta di una prima edizione il cui obiettivo è quello di unire il patrimonio culturale di Giacomo Leopardi, ma anche il suo piacere a tavola, con l’eccellenza enogastronomica del territorio. Il poeta negli ultimi anni di vita a Napoli, elaborò una lista che conteneva 49 piatti preferiti. Ed ecco i tortellini (di magro), i maccheroni, i tagliolini, le frittelle di riso e di cervella, i fegatini, la lingua, le verdure fritte, le fràppe e in alcune lettere al padre e al fratello, anche il Parmigiano. Una cosa è certa, Giacomo Leopardi da bambino non amava la minestra, tanto che scrisse un’ode in opposizione ad essa mentre era un estimatore di sorbetti e confetti di Sulmona.

Il progetto recanatese prevede il coinvolgimento di chef locali di alto livello, chiamati a reinterpretare o ricreare le ricette amate dal poeta, offrendo un’esperienza multisensoriale che combina storia, letteratura e gusto. "Leopardi Gourmet" si configura come evento esperienziale, pensato per attrarre non solo gli appassionati della cucina, ma anche i turisti culturali, i lettori di Leopardi e chiunque voglia vivere Recanati in modo autentico e originale. L’iniziativa intende contribuire alla destagionalizzazione del turismo, valorizzando il periodo autunnale attraverso un’offerta che unisce la raffinatezza culturale alla convivialità del cibo. In questo senso, rappresenta un esempio concreto di turismo integrato, dove il patrimonio letterario diventa motore di sviluppo anche economico.

Con "Leopardi Gourmet", Recanati si conferma non solo città della poesia, ma anche laboratorio creativo dove il passato dialoga con il presente. Un’iniziativa che promette di rafforzare l’identità culturale locale e allo stesso tempo di offrire ai visitatori un’esperienza indimenticabile, nel nome di Giacomo Leopardi.