Leopardi e Gigli. La città si fa conoscere alla Bit di Milano

Recanati continua a promuovere la sua ricca offerta turistica alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. L’assessore alla cultura, Ettore Pelati (nella foto), è stato protagonista della presentazione del Comune all’interno dello spazio dedicato alla Regione Marche, sottolineando come la città di Leopardi e Gigli offra una varietà di opportunità culturali, paesaggistiche e di eventi, con un calendario ricco che comprende il Festival Missionario Fra Noi, il ritorno dell’Emf (Electronic Music Festival) il 25 luglio, il festival Memorabilia, un festival di musica indipendente e Lunaria curata da Musicultura con il supporto del Comune. L’assessore ha inoltre messo in evidenza il ruolo del mondo associativo cittadino, con particolare attenzione agli operatori turistici locali. Tra le novità, Pelati ha annunciato il lancio di una piattaforma digitale innovativa che integrerà percorsi turistico-culturali e commerciali. Inoltre, ha ricordato che Recanati è una città che va oltre le figure di Leopardi, Beniamino Gigli e Lorenzo Lotto, includendo anche il Museo dell’Emigrazione Marchigiana, che offre un’esperienza immersiva con percorsi digitalizzati. Il Comune sta anche potenziando la connessione con altre città d’arte, in particolare Loreto e le città della rete lottesca.

ant. t.