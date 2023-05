Leopardi tifa Napoli: la foto dell’artista Bianca Ottaviano

Fra i tifosi partenopei in festa per festeggiare lo scudetto vinto dal Napoli non poteva certo mancare Giacomo Leopardi che trascorse gran parte della sua vita proprio a Napoli dove morì nel 1837. Ci ha pensato un’artista napoletana, Bianca Ottaviano (pseudonimo LaPrecarietà), che ha posto una foto del Poeta sul balcone dell’immobile di via Santa Teresa, proprio dove Leopardi ha abitato negli ultimi quattro anni della sua vita. A Leopardi ha fatto indossare una sciarpa con i colori azzurro e bianco della squadra.