L’Epifania si festeggia in centro. Nella città Alta terminano i presepi

Epifania 2024: doppio appuntamento a Civitanova. Bimbi e genitori – in primis – in festa a Civitanova per l’arrivo dell’attesa Befana. Primo appuntamento domani alla liberty Palazzina sud del Lido Cluana. Dalle 18 la "simpatica vecchietta" – come si dice – arriverà insieme ai "volontari" della benemerita associazione della Croce Verde, tutor da sempre delle storiche manifestazione popolari cittadine annuali. La giornata sarà animata inizialmente, dalle 16.30, dalle "Tate Junior" e dalla "Pro Loco" di Porto Civitanova. Domenica, invece, festa in piazza XX Settembre, organizzata dall’amministrazione comunale, in collaborazione con i vigili del fuoco del distaccamento di Via Aldo Moro. Dalle 15.30 e fino alle 17 il pubblico sarà allietato infine dall’animazione del "Family Show" e dalla musica per bambini in attesa dell’arrivo della Befana, a cura dell’associazione "Arte Viva", che non mancherà di creare l’atmosfera giusta per il pomeriggio. Alle 17 la Befana sospesa in aria si calerà – come per magia, grazie alle collaudate tecniche dei vigili del fuoco – sulla vasta ed accogliente piazza XX Settembre. Lo spettacolo continuerà quindi con tanta musica e la distribuzione di caramelle a tutti i bambini presenti, che ricorderanno per tutta la vita questi pomeriggi della loro primissima infanzia. L’ingresso è libero. E intanto, nella città Alta, proseguono anche gli appuntamenti con ’La città dei presepi’, organizzati dalla Pro Loco di Civitanova Alta insieme al Comune. Ultimi giorni di festa con le celebrazioni che si chiuderanno domenica: alle 15.30 ci sarà consegna attestati di partecipazione ai presepisti, alle 16 il corteo storico del bambin Gesù con figuranti del presepe e alle 16.30 l’esibizione del gruppo folk Li Pistacoppi di Macerata. Oggi i presepi sono visitabili dalle 15 alle 20, mentre domani e domenica anche dalle 9.30 alle 12.30, oltre che il pomeriggio.

Ennio Ercoli