L’epoca napoleonica inizia al teatro delle Logge

"Dopo le iniziative intraprese negli ultimi quattro anni dal nostro Centro Studi Montecosaresi sugli ultimi due conflitti mondiali, crediamo sia doveroso rendere omaggio alla memoria nel cercare di conoscere meglio fatti, misfatti e personaggi dell’epoca napoleonica". Lo afferma il presidente Fabrizio Quattrini, in vista del convegno di oggi, alle 16.30 al teatro delle Logge, sulle storie marchigiane, il primo appuntamento di un percorso itinerante in tutta la regione. "E’ questo lo scopo – spiega – del convegno, organizzato dall’associazione "La Torre che ride" e dal suo animatore Stefano Cosimi, con la passione per la storia e il suo approfondimento". Molti studi sull’età napoleonica sono apparsi anche sui Quaderni Asaf dell’Archidiocesi di Fermo (di cui Civitanova e Montecosaro fanno parte) fondati e diretti dal professor Emilio Tassi. Ci sarà spazio per la rappresentazione del dramma storico "La Hoz, il ribelle", mentre il professor Alfredo Maulo presenterà la biografia di Francesco Cagnaroni.

Ennio Ercoli