"L’era dei dinosauri è adesso". Incontro con il baby divulgatore

Ornitologo, scrittore, divulgatore, fotografo. Francesco Barberini, diciotto anni da poco compiuti, domani alle 21 in piazza Santa Maria a Serrapetrona, sarà protagonista dell’incontro dell’Appennino Foto Festival "L’era dei dinosauri è adesso". Barberini arriva da Acquapendente, in provincia di Viterbo, ha terminato il quarto anno del liceo scientifico ma, oltre alla scuola, in questi anni si è occupato anche della sua grande passione: gli uccelli e il mondo della natura. È nata da piccolissimo, a 2 anni e mezzo, quando i suoi genitori gli fanno vedere il documentario di Jacques Perrin "Il popolo migratore". Dall’età di 7 anni realizza video di sensibilizzazione tra divertimento e impegno. Da quando ha 8 anni, fa conferenze in scuole, teatri, università, musei sull’evoluzione dei dinosauri in uccelli. A 9 anni ha pubblicato il suo primo libro sugli uccelli, patrocinato dal Wwf. Ora è a quota sette libri, tra cui due diari di viaggio. Il 12 marzo 2018 Barberini è stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per meriti scientifici e divulgativi. "Un’esperienza bellissima – racconta il ragazzo –, ero un bambino ma mi ha fatto capire che volevo e dovevo continuare sulla strada presa". Studio e divulgazione della natura e della sua conservazione sono alla base. "Gli uccelli sono bioindicatori – spiega –, la loro presenza è un fattore che ci aiuta a capire se l’ambiente sta bene. Domani parlerò della loro evoluzione dai dinosauri. Da scoperte recenti è emerso che i dinosauri non apparivano come li dipingiamo; spesso erano piumati, sopravvissuti all’ultima estinzione di massa. Parlerò quindi degli uccelli sotto un altro punto di vista, questo ci aiuterà a cambiare prospettiva; non sono solo belli, da ammirare, ma da loro possiamo imparare molto e prendere spunto". Tra i superstiti non ci furono infatti gli spaventosi tirannosauri, ma questi piccoli animali che avevano bisogno di meno cibo, meno acqua e meno ossigeno. Si potevano adattare, in pratica. "In un periodo come il nostro, di crisi climatica e ambientale, sapere come riuscire a sopravvivere e adattarsi è fondamentale", conclude il giovane ornitologo.