L’Erdis agli studenti: "Cibo di qualità e con un minore impatto ambientale"

"Il nuovo menù nasce da un progetto condiviso con esperti e ha l’obiettivo di offrire pasti più equilibrati sulla base della dieta mediterranea e a minore impatto ambientale". L’Erdis, insieme con l’Università di Camerino (che ha portato avanti un progetto sui menù delle mense universitarie marchigiane) interviene in risposta agli studenti che avevano manifestato forti dubbi sulla qualità del servizio mensa a Macerata. In un’assemblea, i ragazzi avevano asserito che "viene spacciata per scelta green quella che in realtà è una spending review", sottolineando che "la qualità del cibo è scesa notevolmente e che chi ha allergie o intolleranze è trattato come l’ultima ruota del carro".

L’ente regionale per il diritto allo studio evidenzia, invece, che "i menù garantiscono l’attenzione al gusto e alle diverse esigenze alimentari. L’iniziativa ‘benessere dello studente attraverso il cibo’, promossa con convinzione in collaborazione con l’università degli studi di Camerino, si fonda su un approccio scientifico, elaborato nel rispetto delle più recenti linee guida nutrizionali, promosse e condivise anche in occasione della Green food week di Foodinsider.it, nonché in coerenza con il concetto di One health attraverso l’applicazione della dieta mediterranea, che costituisce un patrimonio culturale della nostra regione e dell’Italia". L’Erdis spiega di aver "voluto introdurre un cambio di prospettiva e di concezione del benessere promuovendo un’alimentazione sana, consapevole e accessibile, in applicazione delle buone pratiche riconosciute a livello nazionale e internazionale. Respingiamo fermamente ogni provocazione che definisca questa iniziativa come una mera strategia per il contenimento dei costi, e siamo disponibili al confronto con la comunità studentesca", spiega l’ente. Nella nota si legge che "prima che venga introdotto il menù estivo ci confronteremo con un rappresentante di ogni consiglio studentesco delle università e Afam marchigiane, con l’intento di ascoltare direttamente le istanze e costruire soluzioni condivise e concrete. Con riferimento alle forme di mobilitazione annunciate (i ragazzi stanno organizzando un presidio, ndr), ribadiamo il nostro pieno rispetto per ogni forma di espressione, purché avvenga nel rispetto reciproco".