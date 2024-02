L’eredità del crac di Italappalti. Le incompiute di piazza Pizzarello e via Valenti finiscono all’asta

Vanno all’asta le incompiute della Italappalti in città. Sia la maxi struttura di piazza Pizzarello, sia le palazzine della lottizzazione Neopolis in via Valenti sono in cerca di acquirenti. Per i prezzi a base d’asta, in entrambi i casi, si ragiona in termini di qualche milione di euro. La Italappalti della famiglia di costruttori Alici Biondi, di Porto San Giorgio, era stata dichiarata fallita dal tribunale di Fermo a settembre 2021, con un buco di quasi 30 milioni di euro nei bilanci della società.

A promuovere l’istanza era stata la Fedaia Spv, una società di cartolarizzazione dei crediti. I proprietari hanno fatto tutto il possibile per salvare l’attività, ma la procedura è andata avanti, e ora con le vendite all’asta il curatore, il commercialista Luca Capozucca, prova a raccogliere le somme necessarie a pagare i creditori. L’asta dovrebbe tenersi a Fermo tra un mese e mezzo circa. Per quanto riguarda l’incompiuta di piazza Pizzarello, sulle recinzioni che delimitano il cantiere sono apparsi i cartelli di vendita, sistemati dalla società milanese "Quimmo". Il sito internet della società non indica ancora la procedura e non ha indicazioni su questo lotto, visto che l’asta non è ancora stata fissata. A quanto sembra le costruzioni saranno vendute in due lotti separati, uno per l’edificio in linea con i parcheggi interrati, e l’altro con l’edificio a torre. Quest’ultimo si trova in uno stato di avanzamento dei lavori più avanzato rispetto all’altra palazzina di cui è stato costruito solo lo scheletro (il 20 per cento del volume complessivo). In quella palazzina, sarà possibile realizzare numerosi appartamenti. La struttura è stata ritenuta in buone condizioni dal perito, nonostante sia in stato di abbandono da anni.

Per quanto riguarda Neopolis in via del Piccinino, la stradina che scende da via Sforza a via Valenti, si venderanno sia le palazzine sia i garage, particolarmente ambiti in quella lottizzazione, dove la strada stretta si riempie di auto in sosta. Per i garage infatti ci sono state già manifestazioni di interesse da parte di alcuni residenti, e la prospettiva di vendita è discreta. Per le due palazzine in costruzione, anche queste ritenute in buone condizioni, bisognerà vedere se si farà avanti qualche costruttore interessato a terminare l’operazione. A quanto sembra, per Neopolis e piazza Pizzarello finora non sarebbero emersi molti soggetti realmente interessati a rilevare le incompiute. Ma per quanto riguarda almeno piazza Pizzarello, la posizione così centrale potrebbe essere un incentivo. E naturalmente, il completamento degli edifici risolverebbe i problemi di degrado causati dal cantiere abbandonato. Bisognerà aspettare dunque la fine di marzo o l’inizio di aprile per vedere se qualcuno parteciperà all’asta.