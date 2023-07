L’eredità di Carlo Urbani, il libro di Varagona al "Festival Storie"

Il Festival Storie ricorda il medico-eroe Carlo Urbani e lo fa a Penna San Giovanni, questa sera, alle 21.30 nel Parco Monte, con ingresso libero. A raccontarne la vita saranno Giuliana Chiorrini, moglie di Urbani, e il giornalista Vincenzo Varagona, che ha scritto il libro "L’eredità di Carlo Urbani" (Edizioni Paoline). Varagona racconta la storia e la vita del "medico della Sars", morto vent’anni fa. "Urbani si trovava in Vietnam per conto dell’Oms – ricordano i promotori – quando, nel febbraio 2003, un uomo venne ricoverato all’ospedale di Hanoi in gravi condizioni. Fu proprio Urbani a capire che si trattava di una nuova malattia: la Sars. Soprattutto capì come bisognava agire per contenere la diffusione del virus e con il suo protocollo antipandemico salvò dalla morte milioni di persone. Non poté però salvare se stesso: morì di Sars a 46 anni". Si tratta della decima data del festival, che ha la direzione artistica del maestro Saverio Marconi e di Manu Latini.