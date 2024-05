L’ergastolo a Oseghale: "Ha approfittato della vulnerabilità fisica e psichica di Pamela"

"L’imputato ha abusato, approfittando, della condizione di inferiorità psichica e fisica della donna, sia pregressa rispetto all’assunzione di eroina, in ragione della scarsa lucidità della giovane che le corti d’assise hanno accertato valorizzando le dichiarazioni del tassista che la lasciò alle 9.45, sia per la patologia borderline di cui riferisce la corte di primo grado, costituendo la promiscuità sessuale espressione della malattia e non un consapevole e valido consenso, sia infine per l’effetto dell’eroina. Pamela Mastropietro non avrebbe dato il consenso a un rapporto non protetto, se non fosse stata in condizioni di particolare vulnerabilità fisica e psichica". Così la Corte di Cassazione chiude le motivazioni della sentenza emessa il 24 gennaio scorso, ultima e definitiva: l’ergastolo per il nigeriano Innocent Oseghale, per aver violentato, ucciso e fatto a pezzi la 18enne romana Pamela Mastropietro, otrvata fatta a pezzi dentro due trolley a Casette Verdini.

Sul delitto del 30 gennaio 2018, c’erano state due sentenze conformi delle corti di assise di Macerata, a maggio 2019, e in appello di Ancona, a ottobre 2020. Ma quando poi la vicenda era arrivata in Cassazione, la corte aveva rilevato una contraddittorietà delle motivazioni di appello sulla violenza sessuale, accogliendo solo per quella aggravante il ricorso dei difensori Simone Matraxia e Umberto Gramenzi. Così il fascicolo era tornato in appello, ma a Perugia, dove a febbraio 2023 era stata confermata anche la violenza sessuale e, di conseguenza, l’ergastolo. E infine, l’ultimo atto a Roma.

La quinta sezione penale ha riassunto in 26 pagine la vicenda, concentrandosi soprattutto sulla questione del rapporto sessuale tra Oseghale e la ragazza in fuga dalla Pars di Corridonia.

La violenza del rapporto, ricorda la Cassazione, era deducibile da plurimi elementi secondo quanto emerso in primo e secondo grado: l’ammissione tardiva fatta dall’imputato, che solo di fronte alle prove scientifiche aveva ammesso il rapporto, collocandolo però a Fontescodella, in cambio dell’eroina che Pamela cercava; l’uso della candeggina e la mutilazione per tentare di cancellare ogni traccia del rapporto; le conversazioni intercettate degli altri nigeriani, sul fatto che lui volesse fare sesso con la ragazza; il fatto che i precedenti rapporti di Pamela fossero stati sempre protetti, e che lei avesse ancora due profilattici; la minorata difesa della ragazza, dopo aver assunto eroina e in uno stato di confusione psichica.

Per la corte di Ancona, poi, il diniego di Pamela al rapporto non protetto avrebbe scatenato il delitto. "Una lettura, come si dice nel ricorso dell’imputato fortemente assertiva della pur possibile (in realtà sconosciuta) dinamica della relazione interpersonale, tesa da un lato ad attribuire capacità di scelta e di orientamento cognitivo alla Mastropietro, dall’altra a introdurre l’opposizione alle modalità del rapporto, sì da indurre la reazione violenta di Oseghale". Questo elemento del consenso non aveva convinto la Cassazione, che per questo aveva inviato gli atti a Perugia.

"La violenza può essere sia fisica che psichica – chiarisce la Cassazione, rigettando l’ultimo ricorso dei difensori del nigeriano – e il consenso al rapporto deve esserci sempre. La sentenza di appello di Perugia rende conto di come Oseghale abbia agito, fin dall’incontro ai giardini, con l’intenzione di consumare il rapporto con la donna a casa, tanto da posticipare la dazione della dose per approfittare delle condizioni di inferiorità della stessa".

La quinta sezione dunque ripercorre i dati acclarati. I testimoni hanno confermato di aver avuto solo rapporti protetti con Pamela, che aveva chiesto due profilattici in più al corridoniano incontrato dopo la fuga. "La sua volontà era di avere rapporti protetti con gli estranei. Il liquido seminale di Oseghale trovato nel suo corpo dimostra un rapporto non protetto con lui e dunque per la corte di Perugia non consensuale. Pamela non poteva accettare, se presente a se stessa, un rapporto non protetto, rischiando patologie o gravidanze, e in questo la corte di Perugia individua la ragione dell’omicidio. Non serve una dinamica finalistica, basta la contestualità per l’aggravante della violenza sessuale. Non serve cercare il movente, se c’è la prova dell’attribuibilità di questa azione all’imputato". E in questo caso, l’azione è attribuita a Oseghale, che dunque con l’aggravante della violenza ora dovrà scontare la condanna all’ergastolo.

Il nigeriano, oggi 35enne, si trova ora in carcere a Ferrara. Fino alla fine ha negato l’omicidio e lo stupro, sostenendo che Pamela fosse morta per overdose e che il rapporto fosse consenziante. Per la mamma di Pamela, Alessandra Verni, in giudizio con l’avvocato e fratello Marco Valerio Verni, questo è sempre stato solo un tassello della terribile storia, visto che la donna non ha mai creduto che il nigeriano potesse aver fatto tutto da solo. Da tempo la mamma della 18enne romana chiede di rintracciare e fermare i complici del massacro compiuto in via Spalato.