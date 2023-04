L’Esercito fa esplodere l’ordigno britannico

di Lorena Cellini

È stato rimosso dal luogo del ritrovamento e poi fatto esplodere poco lontano l’ordigno trovato lunedì su un terreno a ridosso di via Capuana. Ieri pomeriggio sono intervenuti gli artificieri dell’Esercito Italiano che hanno gestito la manovra per far esplodere senza rischi la bomba da mortaio fumogena, di nazionalità britannica, e della grandezza di due pollici. Alle 17.25 il botto. L’ordigno è stato appoggiato dentro una buca di mezzo metro scavata dai militari che poi, a distanza di circa duecento metri, hanno pilotato l’esplosione, dopo aver messo in sicurezza la zona. L’intervento è stato effettuato, mediante brillamento, da un nucleo Cmd (Conventional munition disposal-Bonifica di munizionamento convenzionale) del Reggimento Genio Ferrovieri di Castel Maggiore dell’Esercito Italiano, coordinato con la Prefettura di Macerata e disposto dal Comando delle Forze Operative Nord di Padova, reparto deputato alla gestione degli interventi militari in tempo di pace nell’area centro-settentrionale del Paese. Due gli artificieri arrivati ieri, intorno alle 16.45, da Bologna. Dopo aver effettuato un attento sopralluogo dell’area hanno deciso di spostare l’ordigno di qualche decina di metri, portandolo all’interno della vicina boscaglia, sul retro di Villa Eugenia. Lì hanno scavato la buca dove la bomba, residuato bellico risalente alla seconda guerra mondiale, è stata posizionata, poi caricata e fatta esplodere a distanza. Una fase in cui è stato chiuso al traffico un tratto di via Capuana, sotto la vigilanza di una pattuglia del Commissariato di Polizia di Civitanova, di agenti della polizia municipale e con l’assistenza di equipaggi dell’auto medica del 118, dell’ambulanza della Croce Rossa, e il supporto dei volontari della Protezione civile cittadina. Sul posto anche il sindaco Fabrizio Ciarapica. L’allarme bomba è scattato nel pomeriggio di lunedì, alle 15.30, quando un uomo ha trovato l’ordigno durante lavori di scavo su un terreno in via Capuana che fino a poco tempo fa ospitava un centro addestramento cani. Lo ha messo dentro un secchio che ha appoggiato al muro della recinzione della Villa Morichetti. Poi ha chiamato le forze dell’ordine e da quel momento sono partite le procedure disposte dalla Prefettura di Macerata. È stata quindi recintata una piccola porzione del terreno dove è stata posizionato l’ordigno e poi, per evitare che qualcuno potesse avvicinarsi, un più ampio perimetro dell’area è stato vigilato per tutta la giornata di lunedì e per la notte successiva e lo stesso è avvenuto da ieri mattina fino al momento in cui sono arrivati gli artificieri dell’Esercito Italiano che hanno provveduto alla bonifica tramite il brillamento.