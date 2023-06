"Lesioni alla sorella che stava raccogliendo le olive": a processo

Minacce e lesioni alla sorella, che era andata a raccogliere le olive nel suo campo. Per questo è sotto processo un montecosarese di 65 anni, Giordano Giorgini. L’episodio, che sarebbe avvenuto il 4 novembre del 2017 a Montecosaro, è stato descritto dalla parte offesa, ieri mattina in tribunale a Macerata. Rispondendo alle domande del pubblico ministero Emanuela Bruno, la donna ha spiegato di essere stata chiamata da sua sorella, che abita con il fratello, per una mano nella raccolta delle olive. Ma mentre erano nel campo, sarebbe arrivato Giorgini, che prima avrebbe minacciato la sorella di andare a prendere il fucile, urlandole di andare via subito dal campo e dai suoi olivi, poi l’avrebbe colpita alla testa, alla schiena e a un fianco causandole 25 giorni di lesioni, come diagnosticato dai medici del pronto soccorso. La scena tra l’altro sarebbe avvenuta davanti a una nipote 16enne, come aggravante. Dopo aver sentito il racconto della donna, che ha confermato la denuncia presentata all’epoca, il giudice Vittoria Lupi ha rinviato il processo a dicembre, per sentire l’imputato e i testimoni a difesa. L’uomo, assistito dall’avvocato Donatello Prete, darà la sua versione e potrà respingere le accuse.