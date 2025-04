Lesioni e danneggiamenti. Bracciale elettronico a due cugini kosovari

Ai domiciliari, con il braccialetto elettronico, Besnik Zogaj e Muhamet Zogaj, rispettivamente di 35 e di 23 anni. Sono i due cugini, muratori kosovari, arrestati con l’accusa di lesioni aggravate e danneggiamento per la violenta aggressione avvenuta sabato mattina, intorno alle 10.40, all’altezza della rotatoria che si trova vicino all’istituto comprensivo Lucatelli, nelle vicinanze del supermercato, nei confronti di un connazionale di 59 anni. Ieri i due cugini sono comparsi davanti al gip Giovanni Manzoni del tribunale di Macerata per la convalida dall’arresto. Difesi dall’avvocato Marco Romagnoli, hanno riferito di essere stati vittime di provocazioni che andavano avanti da tempo. Il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto i domiciliari con braccialetto elettronico. Le segnalazioni arrivate quella mattina ai carabinieri facevano riferimento ad una Ford, che era stata vista bloccare una Audi A4, Dalla Ford erano poi scesi due uomini, uno dei quali teneva in mano una grossa chiave inglese di 41 centimetri. Rapidamente i due avevano raggiunto l’auto bloccata e l’avevano colpita violentemente fino a spaccare il finestrino lato conducente; avevano poi aperto la portiera e iniziato a colpire l’uomo che si trovava, da solo, alla guida dell’auto sia con la chiave inglese che con violenti pugni. Erano poi risaliti in auto e si erano allontanati. La vittima aveva raggiunto la caserma dei carabinieri per denunciare quello che era accaduto e poi era stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata.

Chiara Marinelli