Lesioni e minacce dopo la violenza

"Alle donne che non stanno zitte penso io e le ho tutte appese nell’appartamento di fronte". Queste minacce si sarebbe sentita dire la giovane anconetana vittima di una violenza di gruppo a Porto Recanati il 24 aprile 2021. Per quel reato, per il quale si è proceduto separatamente, sono stati condannati Osvaldo Iannuzzi, 46 anni, e Giuseppe Padalino, 54. Ora, con Luca Iannuzzi, i due sono sotto accusa a vario titolo per lesioni, minacce e spaccio. Nel contesto della violenza di gruppo, i tre avrebbero provocato lesioni alla donna. Osvaldo Iannuzzi è accusato di averla minacciata dicendole che, se avesse parlato, avrebbe fatto del male a lei e ai suoi figli. Quindi, per l’accusa, le avrebbe puntato un coltello dicendole: "le donne che non stanno zitte ci penso io con questo e le ho tutte appese nell’appartamento di fronte". Tutti e tre, infine, sono accusati di spaccio: Luca Iannuzzi si sarebbe procurato, anche per conto del fratello che gli avrebbe ceduto il bancomat per l’acquisto, cocaina da cedere ai partecipanti della festa del 24 aprile. In tribunale a Macerata, davanti al giudice Domenico Potetti, la donna ha riferito come andarono le cose quel giorno. Gli imputati, che hanno sempre negato le accuse, sono difesi dagli avvocati Luca Froldi (foto) e Giuseppe Lupi. L’udienza è stata rinviata per la sentenza.

c. m.