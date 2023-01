L’esplosiva Chiara Francini sbarca al Rossini

Tra una decina di giorni sarà a Sanremo per condurre insieme ad Amadeus per una sera l’atteso festival; giovedì, invece, salirà sul palco del Rossini, dove, con Alessandro Federico, metterà in scena "Coppia aperta… quasi spalancata", piacevolissima pièce di Dario Fo e Franca Rame sulla diffusa insofferenza verso la monogamia. Si tratta di Chiara Francini, artista toscana eclettica, piena di carisma e vitalità.

Lo spettacolo andrà in scena il 21 marzo anche al Teatro Feronia di San Severino. Quanto a Civitanova, la commedia è una delle proposte di punta della stagione teatrale promossa dal Comune e dall’ Amat, in collaborazione con l’ Azienda Teatri, con il contributo della Regione e del Ministero della Cultura.

La commedia presenta con toni divertenti e nello stesso tempo drammatici le differenze tra psicologia maschile e femminile, suggerendo con simpatica ironia anche le regole per superarne le insidie.

La prima, è che la "coppia aperta", per funzionare, deve essere aperta solo dalla parte del maschio, perché se lo fosse anche da quella della femmina si creerebbero… correnti d’aria! Una filosofia tagliata su misura per l’eclettica Chiara Francini, artista capace di coniugare ironia e sensualità sia in teatro che nel grande schermo. Un’attrice eclettica, dicevamo, in grado di eccellere come conduttrice a fianco di Pippo Baudo ed anche nel campo dell’ editoria.

A dimostrarlo è il suo esordio letterario ("Non parlare con la bocca aperta", Rizzoli editor ) con 45mila copie vendute ed otto ristampe.

Con "Coppia aperta… quasi spalancata", la Francini interpreta, nel ruolo di Antonia, un testo importante, che celebra la donna all’interno della coppia, incarnando l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e raccontando con ironia la loro "sopravvivenza" tra le mura domestiche. Dialoghi e monologhi brillanti si snodano tra episodi assurdi e solo quando Antonia dimostra interesse per un altro uomo, il marito sembra accorgersi di lei e del suo bisogno di essere amata.

La regia è di Alessandro Tedeschi con la collaborazione di Pierluigi Pasino e Massimiliano Setti; luci di Alessandro Barbieri, scenografia di Katia Titolo, costumi di Francesca Di Giuliano, musiche di Setti – Pasino; produzione di Pierfrancesco Pisanie Isabella Borettini per Infinito Teatro, in collaborazione con Argot Produzioni. Info: Teatro Rossini 0733 812936; Amat 071 2072439 e biglietterie circuito vivaticket anche on line.