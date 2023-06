L’estate all’anfiteatro romano Da Penelope all’apologia di Socrate

di Lucia Gentili

L’estate 2023 all’anfiteatro romano di Urbisaglia è pronta ad accogliere grandi nomi. Su il sipario da oggi fino al 21 luglio per la XXXIV edizione di Teatro Classico Antico, organizzata dal Comune, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei. Si parte questa sera alle 21.15, con un appuntamento a ingresso gratuito: "Nell’abbraccio di Penelope – lezione spettacolo sulla regina di Itaca" di Cesare Catà con la partecipazione di Glissando Vocal Ensamble (produzione Bottega Teatro Marche e Lagrú). Il professore-filosofo prende per mano gli spettatori e li accompagna in un viaggio alla scoperta di Penelope a cui Paola Giorgi dà voce e anima. Giovedì prossimo sarà la volta della Scuola di teatro classico antico di Urbisaglia in "Troades - da Euripide e Seneca. Centone di guerra in atto unico per voci e corpi" per la regia di Francesco Facciolli (ingresso 10 euro). Sabato 1 luglio sul palco arrivano i ragazzi del liceo artistico Cantalamessa di Macerata con "Odisseo, quell’uom di multiforme ingegno", per la regia di Fabiana Vivani (ingresso ridotto per studenti 8 euro, intero 10). Domenica 2 luglio, alle 19, torna l’European Celtic Contest; dodici band a contendersi la finale del 3 agosto a Serravalle (ingresso gratuito). Martedì 11 arrivano "Le guerre di Ulisse" di Patrizio Bianchi (ex ministro all’istruzione), uno spettacolo impreziosito dalla voce narrante di Luca Violini e dalla Banda giovanile John Lennon (ridotto 12 euro, intero 15). Domenica 16 "Apologia di Socrate - dall’opera di Platone" con Enrico Lo Verso (biglietto 12 euro ridotto, intero 15). Martedì 18 l’aps Teatro Liolà di Cingoli presenta "Edipo Re" (10 euro). Giovedì 20 serata in collaborazione con la Cisl Pensionati Marche, a ingresso gratuito: "P.M.C. Piccolo Manuale della Canzone" con il meglio della Compagnia di Musicultura. Gran finale venerdì 21 con Andrea Pennacchi in "Una piccola Odissea" a cura del Teatro Boxer (ridotto 12 euro, intero 15). Tutti gli appuntamenti sono alle 21.15, tranne l’European Celtic Contest alle 19. In occasione degli spettacoli, previste anche la visita del Parco archeologico, la DinnerTau, cena con prodotti locali sul piazzale dell’anfiteatro (necessaria la prenotazione) e la mostra degli elaborati grafici del liceo Cantalamessa al teatro comunale. Info: 0733.506566, www.vivaticket.com.