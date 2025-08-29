"L’estensione temporanea in realtà è una nuova discarica"

"La cosiddetta ‘estensione temporanea’, cioè l’ulteriore ampliamento della discarica provinciale di Fosso Mabiglia progettato dal Cosmari, "è in realtà un nuovo sito di discarica": con questa constatazione, il gruppo civico "Campagna pulita", attivo da anni nella zona contro la realizzazione e le ulteriori modifiche dell’impianto, "ha denunciato la proposta del Cosmari", affermando "che la propria analisi ha individuato 270 criticità". Riferendosi al progetto, "ora sottoposto a Valutazione d’impatto ambientale (Via)" il comitato sostiene che "invece di pubblicare l’elenco completo, è stato depositato presso le autorità un sottoinsieme selezionato, mentre casi emblematici vengono evidenziati pubblicamente". In particolare, "una grave omissione è l’Allegato 9 che dovrebbe contenere dati di base sulla qualità dell’aria, sul monitoraggio del suolo e sulle condizioni idriche. Senza questo allegato, non è possibile valutare correttamente l’impatto della discarica".

Tra le altre lacune il gruppo civico, nel documento in cui riporta le sue osservazioni, ritiene "insufficiente lo studio sugli effetti del traffico e sul paesaggio, e che soprattutto l’area proposta si trova al di fuori della macroarea designata per lo smaltimento dei rifiuti, sollevando un conflitto urbanistico fondamentale". Quindi si fa rilevare che "Cosmari e Ata3 hanno dichiarato che tutta la documentazione era completa. Ma l’allegato 9 e altri dati chiave non compaiono nel registro pubblico. I dati mancanti, ironicamente mettono in luce una mancanza di controllo di qualità, in quella che dovrebbe essere una procedura di garanzia sulla qualità. Secondo le regole Via, se manca un documento richiesto l’autorità deve sospendere la valutazione, fino a quando l’omissione non viene corretta". E allora, ribadisce il gruppo civico, "questa non è un’estensione temporanea: da ogni punto di vista tecnico si tratta d’una nuova discarica. I cittadini meritano trasparenza prima di qualsiasi decisione".

Gianfilippo Centanni