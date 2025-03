"L’età dell’oro". Economia e filosofia nella sala consiliare

Si terrà venerdì alle 18 nella sala consiliare del Comune, l’incontro dal titolo "L’età dell’oro", un evento pensato per offrire un approfondimento sul legame tra economia, filosofia e società, organizzato da Moneta Aurea Investimenti, in collaborazione con FilosofArte. Vedrà la partecipazione di tre esperti d’eccezione, che porteranno diverse prospettive su temi economici e filosofici: Diego Fusaro (nella foto con Ciarapica e Crocetti), filosofo economico, Andrea Cecchi, analista economico, e Aldo La Barbera, amministratore delegato di Moneta Aurea Investimenti. Ad aprire la serata, che offrirà l’opportunità di ascoltare approfondimenti sulle prospettive di mercato, unendo analisi economiche ad un contesto filosofico più ampio, saranno il sindaco Fabrizio Ciarapica e il consigliere comunale Gianluca Crocetti, ideatore della rassegna culturale FilosofArte. L’ingresso è e aperto a tutti coloro che desiderano partecipare e approfondire temi di grande attualità e rilevanza. Per ulteriori informazioni e prenotazioni, è possibile contattare il numero 339-1998178.