"L’età dell’oro", omaggio alle Marche. Camerino accoglie il maestro Trotti

Porta il nome di "L’età dell’oro" la mostra del maestro pittore Sandro Trotti presentata ieri nella città ducale alla presenza di altri artisti e rappresentanti istituzionali che aprirà il 30 agosto e durerà fino al 15 di ottobre presso il centro comunale Parco di Montagnano. Con l’occasione è stato anche annunciato il vincitore dell’Estemporanea di Pittura "Camerino tra arte e natura" che si è svolta domenica con il primo premio andato a Adriano Crocenzi, che ha portato il suo saluto e omaggio al maestro classe 1934 Sandro Trotti.

"È con profondo onore e autentica emozione che Camerino accoglie la mostra del maestro Sandro Trotti, una delle personalità più autorevoli dell’arte contemporanea italiana e internazionale, figura che ha saputo incarnare, con il suo percorso umano e creativo, l’essenza più vera della nostra terra: la passione, la tenacia, la continua tensione verso la bellezza"; con queste parole il sindaco Roberto Lucarelli introduce nel volume di presentazione della mostra la figura di Trotti, pittore nato a Monte Urano ma cresciuto a Porto San Giorgio, che è molto legato a Camerino e alla sua regione. Avendo girato il mondo fino agli Stati Uniti e in Grecia, con opere esposte in molti Paesi e musei prestigiosi come il Goya di Saragozza, il pittore ha però un forte legame con la Cina dove ha insegnato in molte città per anni e da cui ospita ogni anno diversi apprendisti in Italia. "Mi fa piacere esporre a Camerino. – spiega l’artista –. Nella mia pittura predomina il tema dei fiori. Leopardi non cita mai un fiore o un profumo, ma quando parla di primavera tu li vedi e li senti. Questa mostra è un omaggio a Leopardi, alle Marche, a Camerino. Poi vi è il tema della donna, un rapporto armonioso c’è con le sue curve ai paesaggi marchigiani".

Presenti alla discussione erano anche il maestro Lei Xiaozhou, direttore dell’Accademia delle Belle arti di Canton con sede a Guanzhou con cui Trotti collabora, e il critico e amico personale Sandro Pazzi che ha anche allestito la mostra. Intervvenuto il vicepresidente del Consiglio regionale Gianluca Pasqui, ha ringraziato il maestro Xiaozhou, dandogli il benvenuto nelle Marche, ed anche Federico Trotti, nipote del pittore e impiegato comunale che ci ha tenuto a questo evento. "Il maestro Trotti onora e dà grande lustro a questa Regione e alla nostra nazione. La Cina lo ha accolto anche con un busto, un monumento ancora in vita. Riconoscimento importante per una terra maestosa e grandissima".

Marco Belardinelli