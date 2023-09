L’etologa trentina a Visso "Alta qualità della vita, ma qui mancano i servizi"

Dal Trentino a Visso. Sofia Menapace è un’etologa. Nata e cresciuta in provincia di Trento, ha studiato scienze naturali a Padova e si è specializzata sul comportamento animale a Torino. "Sono arrivata a Visso nel 2008 (all’età di 26 anni, oggi ne ha 41, ndr) quando il Parco nazionale dei Monti Sibillini ha dato il via all’operazione di reintroduzione del camoscio appenninico sul proprio territorio – racconta –. Sono approdata un po’ per caso. Il relatore per la tesi di laurea, il prof. Sandro Lovari, era il responsabile del progetto di reintroduzione del camoscio e io, neolaureata, ho vinto la borsa di studio dell’università di Siena per svolgere il monitoraggio dei camosci sui Sibillini".

Sofia, dove vive e cosa fa oggi?

"Da quando sono arrivata ho sempre vissuto a Visso, inizialmente in un appartamento in affitto e, dopo il terremoto, in una Sae, una casetta. Dopo la borsa di studio, ho continuato a lavorare al monitoraggio dei camosci grazie al progetto Life Coornata. E sono ancora qui".

Come si trova? Pensa di restare?

"Molto bene. Ho conosciuto gente accogliente che mi ha fatto sentire a casa. Amo il mio lavoro e collaboro con persone che condividono l’amore per la natura e gli animali e operano con passione e professionalità. Vivere sui Sibillini non è semplice, soprattutto dopo il terremoto che ha reso il territorio montano ancora più "disagiato". Però l’area del Parco è stupenda e stare in montagna offre uno stile di vita più a misura d’uomo, con una qualità di vita migliore. Ho seguito anche un corso per diventare guida ambientale escursionistica della Regione, proprio perché questi posti mi piacciono e vorrei farli conoscere a chi arriva da lontano. Mi dedico anche all’educazione ambientale con i bambiniragazzi delle scuole. Per ora non ho intenzione di andare via".

Punti di forza e di debolezza del territorio?

"Sono luoghi incantevoli, dove si può vivere ad un ritmo lento e in armonia con la natura. Di contro, soprattutto nel post-sisma nei paesi come Visso mancano un po’ di servizi: per fare sport per esempio o per trovare qualche "opportunità ricreativa" in più spesso è necessario spostarsi verso Camerino".

l. g.