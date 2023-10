Let's heArt", Progetto in 4 Comuni Marche da Oggi al 29 Ottobre" Da oggi al 29 ottobre, 4 comuni delle Marche organizzano "Let's heArt": spettacoli teatrali, festival per bambini, discoteca anni '80 e '90, e un festival del Vincisgrasso. Un'occasione per scoprire la bellezza della regione.