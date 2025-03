Lettera a sindaco e rettore: "Casa Arzeni va recuperata"

Macerata non può condannare all’oblio il suo illustre figlio Bruno Arzeni, poeta, germanista e traduttore, le cui opere sono ancora preziose per molti studiosi. È questo il senso di una lettera aperta che Pierluigi Pianesi e Daniela Gasparrini, a nome, rispettivamente, delle associazioni culturali "Le Casette" e "Alam" (Associazione laureati dell’ateneo maceratese), hanno inviato al sindaco Sandro Parcaroli. Essi chiedono che il Comune si riappropri della casa di via dei Velini 182 dove il poeta visse dopo gli anni di insegnamento a Monaco, fino alla morte nel 1954. Casa che dovrebbe essere destinata a scopi accademico-culturali, "testimoniando così – si legge – il totale apprezzamento dell’elevata valenza intellettuale del suddetto letterato".

Le due associazioni fanno riferimento alla vicenda portata alla luce dal Carlino lo scorso 3 febbraio, a seguito di un’intervista al biografo di Arzeni, lo storico maceratese Romano Ruffini. Nell’articolo si denunciava lo stato di assoluto abbandono in cui versa da anni quella casa di proprietà comunale alla periferia della città.

La lettera è stata inviata anche al rettore dell’università, John McCourt, in quanto l’immobile potrebbe essere destinato alle attività di ricerca del Dipartimento di studi umanistici, dove esiste una cattedra di letteratura tedesca in grado di valorizzare a livello internazionale l’attività di germanista di Arzeni, del quale ancora oggi continuano a essere pubblicate le opere di Thomas Mann, Johann Wolfgang Goethe, Hermann Hesse ed altri autori di lingua tedesca da lui tradotti in italiano. Comune ed università vengono invitati a "collaborare in sinergia" per "riappropriarsi" dell’immobile, in quanto – benché ancora catastalmente di proprietà comunale – esso nel 2019 fu destinato "a titolo di parziale corrispettivo per 277mila euro" alla ditta aggiudicataria dell’appalto per la costruzione della palestra scolastica in via Spalato. Il passaggio di proprietà dell’immobile non è mai avvenuto e ciò renderebbe ancora possibile l’operazione che le due associazioni auspicano.

L’interessamento dell’associazione "Le Casette" è dovuto anche alla circostanza che Bruno Arzeni è stato da ragazzo un "cassettaro". Infatti, pur essendo casualmente nato nel 1905 a Corridonia, nell’ambulatorio dello zio ginecologo, Arzeni era vissuto fino al compimento dei suoi studi liceali in Borgo Cairoli, precisamente in via Carducci, in una casa prospiciente la chiesa del Sacro Cuore. Anche se Macerata ha dimenticato per lungo tempo Bruno Arzeni, egli non è stato abbandonato dalla cultura italiana. Appena quattro anni fa l’editore Mondadori ha ristampato il romanzo di Thomas Mann "Giuseppe e i suoi fratelli", nella traduzione a cui Arzeni lavorò nei mesi precedenti la sua morte e lo scorso anno la casa editrice marchigiana Affinità Elettive ha pubblicato il romanzo di Massimo Tallei, "Il poggio incantato", ispirato alla vicenda umana ed intellettuale di Arzeni e il cui titolo fa riferimento proprio alla casa di via dei Velini dove il poeta compose gran parte delle sue oltre quattrocento liriche.