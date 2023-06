Lettera contro la prof a Macerata, annullata la condanna ai genitori di un alunno: "Non fu diffamazione "

Macerata, 28 giugno 2023 – Per aver protestato contro il trattamento ricevuto a scuola dal figlio, si erano ritrovati condannati per diffamazione. Ma in Cassazione sono riusciti a far valere le proprie ragioni, ottenendo l’annullamento delle sentenze "perché il fatto non costituisce reato": non erano state offese, ma il giusto tentativo di difendere il diritto allo studio del ragazzo. L’episodio era avvenuto a febbraio 2017. Paolo Filoni e Federica Morganti avevano scritto alla preside dell’istituto agrario e al ministero dell’istruzione contestando una insegnante. "Tutti gli errori compiuti dalla professoressa – era nel testo della lettera – non sono da ritenersi frutto di disattenzione e negligenza, quanto piuttosto di volontà manifesta di danneggiare nostro figlio". Avevano poi aggiunto che anche altri docenti "si erano contraddistinti per la condotta fortemente vessatoria nei confronti del ragazzo".

La professoressa si era sentita diffamata e aveva denunciato i genitori. In primo grado, il giudice di pace di Macerata li aveva condannati a una multa di 300 euro, e l’anno scorso in appello era stata confermata la sentenza. Ma i due, assistiti dall’avvocato Maria Elena Sacchi, si sono rivolti alla Corte di Cassazione, e sono riusciti a dimostrare che non c’era alcuna diffamazione. In primo luogo, le lettere inviate tramite posta elettronica certificata erano oggetto del protocollo riservato in ambito scolastico, e rivolte solo ai soggetti preposti a controllare l’applicazione delle tutele previste per gli studenti con Dsa: in questo caso, il ragazzino aveva discalculia, dislessia, disortografia e disgrafia. Nella verifiche scritte lo studente aveva diritto agli strumenti compensativi e alle misure dispensative; doveva sostenere le prove per non essere emarginato dalla classe, ma le prove non dovevano essere valutate. E invece la professoressa di inglese aveva fatto diversamente. Inoltre, nonostante le richieste della famiglia, per lui non era stato predisposto un piano didattico personalizzato, come prevede la legge, e come poi aveva imposto il Tar.

In merito alla diffamazione, la Corte ha chiarito che "toni aspri o polemici non possono considerarsi di per sé punibili quando siano proporzionati e funzionali all’opinione o alla protesta da esprimere. Sono gli interessi in gioco che segnano la misura delle espressioni consentite". In questo caso, in ballo c’erano il diritto all’istruzione e alla salute di un minorenne, e le condizioni del giovane "erano peggiorate a seguito del comportamento della docente". Da qui la decisione di annullare la condanna alla coppia, nonché il risarcimento che era stato chiesto dalla docente.