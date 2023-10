Lettera dei terremotati al commissario: "Pratiche in ritardo, multe da rivedere"

L’associazione "La terra trema noi no" (con sede a Muccia), presieduta da Diego Camillozzi, ha scritto una lettera al commissario straordinario Guido Castelli lanciando un appello: "Proponiamo la revisione della sanzione per i ritardi nella chiusura delle pratiche, poiché potrebbe arrecare danni alle imprese e, soprattutto, impedire al committente di fare ritorno nella propria abitazione". "Attualmente – spiega il gruppo – le pratiche di ricostruzione seguono un piano prestabilito per la loro conclusione, una volta avviate. Tuttavia, nonostante l’importanza cruciale dell’attività legata ai lavori, gran parte delle responsabilità per la chiusura delle pratiche grava sul committente. La legislazione attuale prevede una sanzione di revoca del contributo, ritenuta eccessivamente severa e sproporzionata in caso di ritardi".

Viene quindi evidenziato come a volte il proprietario di una casa possa avere difficoltà nel gestire le relazioni con professionisti e imprese. "Se il committente non riesce a svolgere adeguatamente il proprio ruolo – prosegue –, potrebbe essere necessaria l’assegnazione di una figura in affiancamento che lo aiuti e tuteli". L’associazione passa quindi ad una serie di proposte, "regole consolidate che potrebbero garantire tempi certi per la ricostruzione, distribuendo in modo equo le responsabilità e rimuovendo ostacoli".

"Per le imprese, previsione obbligatoria dell’applicazione di penali e risoluzioni contrattuali in caso di ritardo ad esempio il 10% del valore dell’appalto, con la previsione di una procedura per l’ingresso di nuove aziende in caso di revoca del contratto – suggerisce l’associazione –. Per il committente, l’assegnazione di una figura in affiancamento che lo aiuti e lo tuteli in caso di ritardo anziché una comminatoria di revoca del contributo. L’istituzione di una disciplina dettagliata delle sospensioni dei lavori, tenendo conto delle specifiche condizioni del cantiere. Termini di conclusione della pratica non generalizzati e valutati in base alle difficoltà oggettive. Infine l’introduzione di sanzioni per i direttori dei lavori che concorrono a ritardi nei pagamenti e nella presentazione di variazioni, influenzando quindi la pianificazione dei lavori".