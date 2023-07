Lettera pastorale del vescovo "Quattro colonne portanti per restaurare le parrocchie"

"Restaurare la parrocchia": è questo il tema che il vescovo di Macerata, Nazzareno Marconi ha, posto al centro della sua lettera pastorale, consegnata l’altra sera al termine della celebrazione in occasione della solennità per i santi Pietro e Paolo, e frutto del lungo lavoro sinodale diocesano.

"Questa lettera è stata scritta anche col vostro prezioso contributo - ha detto il vescovo rivolgendosi ai fedeli -. Infatti , i ’materiali per la Lettera pastorale’ diffusi il Giovedì Santo sono stati letti e commentati dal consiglio presbiterale, dal consiglio pastorale diocesano, dai consigli delle varie unità pastorali, dai gruppi dell’incontro del 2 Giugno, da vari gruppi, movimenti, associazioni e comunità. Da un tale cammino nasce questa lettera pastorale 2023-2024, che cerca di rispondere a questa domanda: entro la cornice più ampia della Diocesi e quella più prossima delle unità pastorali, come dovremmo restaurare la parrocchia, struttura di base del nostro camminare insieme nella fede"?

Il vescovo Marconi indica quattro elementi fondanti. "Il primo è la domenica, il giorno del Signore, ma anche il giorno che nell’incontro dei credenti fonda la comunità parrocchiale. Il giorno dell’Eucarestia e della Parola di Dio, in cui si consolida l’identità del cristiano: una fede non praticata è troppo fragile per reggersi nel nostro tempo. “enza la domenica non possiamo vivere“ dicevano i martiri persiani del IV secolo". Il secondo sono i Sacramenti, che accompagnano le età della vita. "Ogni momento di passaggio è accompagnato dalla comunità parrocchiale e segnato da un sacramento". Il terzo è lo stile di accoglienza, "che caratterizza la parrocchia come la casa di Dio e dei cristiani sempre aperta all’incontro con l’umanità. Chi cerca spiritualità e carità, dovrebbe sentirsi a casa in parrocchia. E chi vuol mettersi a servizio di Dio e degli uomini per il bene, dovrebbe egualmente trovare qui il primo e più naturale luogo di impegno". Il quarto è la festa cristiana: "I ritmi del tempo umano, le gioie e le sofferenze sono celebrati nelle feste, momenti cruciali per costruire la comunità come Popolo di Dio in cammino. La festa può unire o dividere, dare coscienza o stordimento, creare comunità o folla. La maniera cristiana o pagana di vivere la festa è rilevante, perché determina anche lo stile pagano o cristiano con cui poi si vive il tempo feriale". "Nell’icona di Emmaus - dice il vescovo Marconi a conclusione della sua lettera pastorale - possiamo ritrovare tutti questi elementi della comunità parrocchiale che vogliamo costruire insieme".

Paola Pagnanelli