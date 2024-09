Lettere e bollette bruciacchiate e abbandonate in campagna

Centinaia di lettere, tra cui anche tante bollette, date alle fiamme e abbandonate in campagna. È l’insolita scoperta fatta nella mattinata di ieri dai volontari dell’associazione Caccia-Sviluppo-Territorio, che da tempo girano per tenere sotto controllo le aree rurali civitanovesi e segnalare, in caso di necessità, rifiuti abbandonati tra il verde. Questa volta in contrada San Savino, nelle campagne tra Civitanova Alta e Fontespina, sono state scoperte centinaia di lettere, destinate a essere consegnate nelle cassette della posta di diverse abitazioni, ubicate tra i vari quartieri della città. Lettere che, però, non sono mai arrivate a destinazione: tra queste anche bollette della luce, dell’acqua e del gas, contratti con compagnie telefoniche, ecc. Qualcuno le ha prima ammucchiate, poi sotto le lettere è stato messo un pezzetto di legno che è stato dato alle fiamme. Diverse le buste ancora in parte bruciacchiate, altre invece risultano ancora ben leggibili.

La vicenda, certamente insolita, sarà segnalata alle forze dell’ordine.