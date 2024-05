Letture ad alta voce per i ragazzi La biblioteca comunale di Civitanova organizza un incontro dedicato alle letture per ragazzi di 11-14 anni al Museo Archivio Grafica Manifesto. L'iniziativa fa parte del progetto "Terre che leggono" in collaborazione con il Comune di Macerata. Il personale della biblioteca curerà le letture ad alta voce, seguite da una visita guidata al Magma. La partecipazione è gratuita per un massimo di 15 partecipanti, con prenotazione obbligatoria.